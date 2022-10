Ambiente: assessora Roma, firmato protocollo con Ordine agronomi e forestali per cura verde (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oltre alla manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio verde di Roma, la collaborazione con l'Ordine degli agronomi e forestali sarà preziosissima per l'implementazione dei grandi progetti di riforestazione urbana compresi quelli presentati per i bandi dei finanziamenti del Pnrr, nell'orizzonte degli obiettivi di decarbonizzazione e di neutralità climatica fissati dall'Agenda Onu 2030 e dall'Unione europea", conclude. "Il protocollo siglato con Roma Capitale rinforza la nostra alleanza con le istituzioni della Capitale per la tutela e il rilancio del verde pubblico. È un punto di arrivo di un lavoro fatto insieme all'Assessora Alfonsi per rimettere al centro la necessità di restituire a pieno titolo alla nostra città il primato di città tra le più verdi d'Europa. Per fare questo occorre fare rete tra istituzioni pubbliche, società e civile e anche i cittadini. Proprio per questo in autunno proporrò anche a Roma Capitale di essere al nostro fianco nel confronto con le romane e i romani proprio nelle ville della capitale per capire insieme i problemi e come affrontarli", dichiara Flavio Pezzoli presidente dell'Ordine dei dottori agronomi e dottori forestali della provincia di Roma. (Com)