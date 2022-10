Veneto: Pixartprinting Spa firma importante accordo aziendale integrativo con sindacati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Pixartprinting S.p.A. di Quarto d'Altino, una delle aziende più importanti d'Italia nel settore della grafica, ha firmato un accordo aziendale integrativo con i sindacati. "Dopo una lunga attesa il 2022 volge al termine con un premio di risultato di 1500 euro erogato a luglio, indifferenziato nei livelli e riconosciuto a tutti gli oltre 800 lavoratori", ha raccontato Nicola Romanato della Slc Cgil Veneto. E "negli corsi giorni è stato ratificato un importantissimo accordo. Per la nostra categoria rappresenta il primo vero accordo a "tutto tondo", di importante indirizzo politico-sindacale, che tiene conto di molteplici fattori secondo un concetto di armonia contrattuale: salario, bilanciamento vita - lavoro, cure familiari, valorizzazione del ruolo genitoriale paterno come percorso di trasformazione sociale verso una vera parità di genere nei doveri e nei diritti" ha poi concluso. Per noi "è un punto di svolta e di successo della contrattazione sindacale, che pone Pixartprinting tra le più importanti e innovative aziende del Paese". (Rev)