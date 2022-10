Energia: direttore esecutivo Masen (Marocco), agenzia mira a favorire ecosistema rinnovabili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Agenzia marocchina per l’energia sostenibile (Masen) è stata creata nel 2010 per raggiungere gli obiettivi fissati dal Marocco e per creare le condizioni per sviluppare l’ecosistema delle energie da fonti rinnovabili nel Regno. Lo ha dichiarato Rachid Bayed, direttore esecutivo capo delle operazioni di Masen, in occasione del panel “Transizione energetica e crescita economica guidata dalle risorse rinnovabili” durante l'Italafrica Strategic Symposium, evento di tre giorni organizzato a Roma dal Centro studi internazionali (Cesi), dalla rivista Africa e Affari e dalla piattaforma E4Impact con il patrocinio del Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale (Maeci). “Il Marocco era completamente dipendente dall’energia proveniente da fonti fossili che rappresentava il 90 per cento dei nostri bisogni”, ha proseguito Bayed. “Nel 2008 il Marocco ha lanciato questa nuova strategia che ha permesso al Paese di creare le condizioni necessarie per la sicurezza energetica grazie alle energie da fonti rinnovabili. È stato fissato l’obiettivo del 52 per cento entro il 2030 del mix energetico proveniente dalle rinnovabili usando energia solare o idrica”, ha concluso.(Res)