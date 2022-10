Roma: assessora Attività produttive, garantita continuità servizio operatori Mercato fiori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione Stabili Pericolanti ha decretato la chiusura per inagibilità del Mercato dei fiori del Trionfale. Dopo una riunione che si è svolta tra l'assessora alle Attività produttive Monica Lucarelli e gli operatori del mercato si è concesso loro di poter lavorare nell'area esterna del Trionfale fino a venerdì mattina per poi trasferire la vendita in due aree (una coperta e una all'aperto) ubicate nel Centro carni di via Palmiro Togliatti, con un ingresso dedicato e senza la commistione con i generi alimentari. "Quella del Cento carni è una soluzione ponte in attesa dell'esito della manifestazione di interesse che scadrà il prossimo 3 novembre. In questo modo, gli operatori potranno lavorare, durante il periodo per loro più redditizio (visto che il mese dei morti è storicamente quello con maggiori incassi per il settore fioristico) in attesa che vengano espletati tutti gli iter amministrativi per la soluzione definitiva dell'area logistica del nuovo mercato dei fiori", si legge in una nota. "Stiamo lavorando in emergenza - spiega l'assessora Lucarelli - dal 4 ottobre, giorno in cui è avvenuto il crollo di parte di un solaio del vecchio mercato. Voglio comunque sottolineare che gli operatori in queste settimane non hanno perso neanche un giorno di lavoro, sono sempre stati coinvolti in tutti i vari passaggi e non sono mai stati lasciati soli. Abbiamo garantito sempre la continuità del servizio in attesa di poter dare loro una sistemazione idonea, confortevole e stabile per il futuro". (Com)