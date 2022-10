Governo: Rojc (Pd), dignità a tutte minoranze linguistiche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Chiedo venga finalmente ratificata la Carta europea delle lingue regionali o minoritarie del 1992, firmata dall'Italia nel 2000 per dare giusta dignità a tutte le minoranze". Lo ha detto la senatrice Tatjana Rojc (Pd), esponente della minoranza slovena, intervenendo nella discussione generale nell'Aula di palazzo Madama sulla fiducia al governo Meloni. Rojc ha chiesto in particolare "rispetto e applicazione delle norme che tutelano la minoranza slovena. La campagna elettorale è finita e ora Lei guida il governo per tutti i cittadini italiani, anche quelli di diversa identità". "Vengo da una terra martoriata e - ha spiegato la senatrice dem - mi onoro di rappresentare anche la comunità slovena che vi insiste da 15 secoli, e mi faccio portavoce di quella italiana in Slovenia e Croazia. Sono figlia di genitori underdog per eccellenza, quegli umiliati e offesi appartenenti a una comunità ferita da violenze e soprusi durante tutto il Ventennio fascista. Noi – ha precisato - non potevamo nemmeno pregare nella nostra lingua". Rojc ha riportato le parole di Meloni contro "qualsiasi forma di razzismo, antisemitismo, violenza politica, discriminazione", dichiarando che "mi aspetto siano fatte proprie e applicate da ogni membro del suo governo e da tutti i parlamentari che lo sostengono". (Rin)