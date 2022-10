Libano: premier Miqati, contiamo su sostegno Vaticano per trovare consenso su capo Stato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Libano conta sugli sforzi Vaticano, data la sua autorità morale e le sue relazioni con tutte le parti coinvolte, per incoraggiare un consenso tra i libanesi e proseguire con l’elezione di un nuovo capo dello Stato. Lo ha dichiarato il primo ministro, Najib Miqati, nel corso di un incontro il nunzio apostolico a Beirut, monsignor Paolo Borgia, il quale ha svolto, oggi, una visita di cortesia in occasione della sua recente assunzione. Le dichiarazioni di Miqati sono giunte a pochi giorni dalla scadenza del mandato del presidente Michel Aoun, il 31 ottobre. Dopo quattro sessioni parlamentari, i deputati libanesi non sono riusciti a scegliere un successore di Aoun. Di fronte a un campo unito dietro al partito sciita filo-iraniano Hezbollah, l'opposizione sembra essere contrassegnata da divergenze, accentuate dallo scisma all'interno del blocco dei 13 deputati della protesta popolare. Inoltre, la fine del mandato presidenziale coincide con l'assenza di un nuovo governo con pieni poteri. Dopo le elezioni del 15 maggio scorso, infatti, il premier incaricato Miqati non è riuscito a formare il governo, malgrado una serie di consultazioni proprio con il capo dello Stato. Il Libano sta correndo verso un doppio vuoto, presidenziale e governativo, considerato pericoloso in un momento in cui il Paese deve prendere decisioni cruciali per il suo futuro.(Lib)