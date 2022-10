India-Russia: colloquio ministri Difesa, Singh ribadisce richiesta soluzione diplomatica su Ucraina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Difesa dell’India, Rajnath Singh, ha avuto oggi una conversazione telefonica con l’omologo della Russia, Sergei Shoigu, su richiesta di quest’ultimo. I due ministri hanno discusso della cooperazione bilaterale in materia di difesa e del deterioramento della situazione in Ucraina. Lo riferisce un comunicato del ministero della Difesa indiano. Shoigu, si legge nella nota, ha espresso le sue preoccupazioni per possibili provocazioni attraverso l’uso di una “bomba sporca” in Ucraina. Singh ha ribadito la posizione dell’India sulla “necessità di perseguire la via del dialogo e della diplomazia per una rapida risoluzione del conflitto”. Inoltre, ha sottolineato che l’opzione nucleare non dovrebbe essere utilizzata da nessuna parte poiché la prospettiva dell’uso di armi nucleari o radiologiche è contraria ai principi fondamentali di umanità. I due ministri hanno deciso di rimanere in contatto. (Inn)