Veneto: all'Ulss4 approvato piano di uguaglianza di genere 2022-2024

- Presso l'Ulss 4 Veneto Orientale è stato approvato il "Piano di uguaglianza di Genere – Gender Equality Plan 2022-2024" promosso dall'Unione europea, governo e regione Veneto. L'Ulss 4 è ad oggi una delle prime aziende sanitarie ad aver un piano per la parità di genere nell'ambito della sanità pubblica. Come si legge nel comunicato si è analizzato che all'interno della stessa azienda sanitaria veneta, "il 75 per cento del personale in pianta organica è costituito da donne ed il 66 per cento degli incarichi di funzione è rappresentato dal genere femminile. Il dato si inverte invece per quanto riguarda gli incarichi apicali, dove direttori di unità semplice, complessa e dipartimentale sono costituiti per il 63 per cento da uomini". Grazie a questi elementi, che sottolineano anche il gap di genere esistente anche a livello nazionale dove su sei dipendenti quattro sono donne, di cui il 47 per cento infermiere, "è stato stabilito di dare avvio a quattro aree di intervento nell'ambito dell'organizzazione aziendale per promuovere l'uguaglianza di genere", ha raccontato il direttore generale dell'Ulss 4 Mauro Filippi. Le aree di intervento sono "il benessere organizzativo, l'equilibrio di genere nella leadership e nel processo decisionale, la parità di genere nel reclutamento e nella progressione di carriera, l'integrazione della dimensione di genere nella ricerca e nella formazione". (Rev)