Romania: disavanzo pubblico al 3 per cento del Pil

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il disavanzo pubblico della Romania è diventato pari al 3,04 per cento del Prodotto interno lordo (Pil) nell’arco di tempo compreso tra gennaio e settembre. Lo riferisce il ministero delle Finanze di Bucarest con un comunicato. Rispetto all'analogo periodo del 2021, quando si attestava al 3,75 per cento del Pil, il disavanzo di bilancio è diminuito di 0,71 punti percentuali. Le entrate di bilancio sono state nei primi nove mesi del 2022 del 22,6 per cento superiori al livello incassato nell'analogo periodo dello scorso anno, mentre le spese sono aumentate, in termini nominali, del 18,6 per cento.(Rob)