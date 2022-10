Veneto: Zaia, settore ippico in crisi ma sarà importante da sostenere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La crisi del settore ippico "pone il tema dell'occupazione dei lavoratori ma va anche ricordato che dietro l'ippica italiana ci sono storia, identità, tradizione: è un grande ambasciatore nel mondo". Lo ha dichiarato il presidente del Veneto, Luca Zaia, che questa mattina ha partecipato in video collegamento alla presentazione della 124ma Fieracavalli, che si svolgerà da giovedì 3 a domenica 6 novembre a Verona. "Resta l'amaro in bocca, nel pensare che mentre la genetica italiana vince in tutto il mondo, ed è una genetica di altissima qualità, l'ippica italiana vive un momento di profonda crisi. Spero che questo nuovo governo affronti il problema", ha aggiunto Zaia. (Rev)