Russia: Cremlino, risolveremo problemi per equipaggiamento dei richiamati al servizio

- I problemi derivanti dalla mancanza di equipaggiamento per i richiamati al servizio nell'ambito della mobilitazione parziale in Russia saranno risolti nel prossimo futuro. Lo ha affermato in conferenza stampa il portavoce del Cremlino, Dmitrij Peskov. "In effetti, ci sono stati problemi con l'equipaggiamento, che si verificano in parte anche ora, nonostante le vigorose misure adottate per risolvere la situazione stiano già dando i primi risultati positivi (...) Tutti i problemi saranno eliminati", ha osservato il portavoce. Inoltre, Peskov ha aggiunto che gli enti territoriali della Russia hanno anche affrontato in autonomia la questione dell'equipaggiamento mancante. Il vice ministro dell'Industria e commercio, Denis Manturov, sarà personalmente responsabile per la risoluzione del problema, ha concluso il portavoce del Cremlino. (Rum)