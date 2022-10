India-Cina: ministro Esteri Jaishankar riceve ambasciatore Sun Weidong a fine mandato (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le parti hanno sempre attribuito la responsabilità l’una all’altra. Al tempo stesso hanno convenuto di procedere al disimpegno militare e di mantenere aperto il confronto. Da quando la disputa si è riacutizzata ci sono stati 16 cicli di colloqui militari, l’ultimo il 17 luglio, mentre il Meccanismo operativo di consultazione e coordinamento sugli affari di confine (Wmcc) si è riunito undici volte, l’ultima il 14 ottobre. Inoltre, il 25 marzo il ministro degli Esteri, Wang Yi, in visita a Nuova Delhi, ha avuto un lungo incontro con l’omologo Subrahmanyam Jaishankar. Quest’ultimo ha poi tenuto una conferenza stampa in cui ha riferito che la discussione si è concentrata su come accelerare il processo di disimpegno e riduzione dell’escalation per normalizzare la situazione al confine e quindi la relazione bilaterale. I due si sono poi rivisti il 7 luglio a Bali, in Indonesia, a margine della riunione ministeriale del G20. (segue) (Inn)