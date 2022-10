India-Cina: ministro Esteri Jaishankar riceve ambasciatore Sun Weidong a fine mandato (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo il disimpegno militare delle rive del lago Pangong, nel febbraio del 2021, e del punto di pattugliamento 17A sulle alture di Gogra, nell’agosto del 2021, si è creata una situazione di stallo, fino al disimpegno dell’area di Gogra-Hot Springs, punto di pattugliamento 15, completato il 12 settembre scorso. Le questioni aperte riguardano soprattutto altri due punti di attrito significativi: Demchok e le pianure di Depsang. Nell’ultima riunione del Wmcc è stato accolto con favore il ritiro congiunto delle truppe dall’area di Gogra-Hot Springs, in linea con le intese raggiunte dai due ministri degli Esteri, ed è stata espressa la comune volontà di creare le condizioni per il ripristino di normali relazioni bilaterali. Le parti si sono impegnate a proseguire le discussioni attraverso i canali diplomatici e militari per risolvere le questioni in sospeso, auspicando in tempi rapidi una nuova tornata di colloqui a livello di comandanti. (Inn)