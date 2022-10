Paesi Bassi: banca Ing lancia allarme su inizio recessione economica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I Paesi Bassi sono entrati in una lieve recessione economica. Questo il parere di Marieke Blom, capo economista della banca Ing. Aziende come Philips e Aldel annunciano licenziamenti, la disoccupazione aumenta per la prima volta in due anni e la fiducia dei consumatori e dei produttori sta crollando, ha rilevato l'analista. "Penso che abbiamo superato il punto di svolta e siamo in una lieve recessione", ha detto Blom a "Nieuwsuur". Diversi indicatori economici sono in rosso, ha aggiunto l'esperta. "La prima cosa che guardiamo è cosa stanno facendo i consumatori in questo momento", ha detto Blom. In questo contesto, Ing controlla le transazioni con carta di debito per vedere come si sta sviluppando la spesa dei consumatori. Nel secondo trimestre del 2022, la spesa è aumentata dopo l'allentamento delle restrizioni contro il contagio da Covid-19 del primo trimestre. "Ma nel terzo trimestre, vediamo che la spesa dei consumatori è di nuovo leggermente inferiore", ha rilevato. Sulla base degli importi inferiori spesi e dell'aumento dei prezzi, Blom stima che la spesa dei consumatori sia diminuita di circa l'1,5 per cento nel terzo trimestre. "Normalmente, come economisti, cadiamo già dalla sedia se c'è una variazione dell'1 percento in un trimestre", ha detto Blom. "Questo significa per noi un cambiamento significativo delle condizioni economiche". Anche la fiducia dei consumatori sta crollando. “Ora è davvero ai minimi storici. Non è mai stata così bassa. Si tratta della domanda: sei disposto a comprare o vendere qualcosa? La gente ora dice: non posso permettermelo perché tutto sta diventando più costoso e il mio reddito non aumenta proporzionalmente". (Beb)