Romania: Metsola riceve premier Ciuca, focus su adesione ad area Schengen

- Il primo ministro romeno, Nicolae Ciuca, in visita di lavoro a Bruxelles, ha incontrato la presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, con la quale ha discusso temi legati all'adesione all'Area Schengen, la risposta dell'Unione europea all'aggressione militare russa all'Ucraina, il rafforzamento dell'azione dell'Ue nel suo vicinato e la sicurezza energetica. Lo riferisce l'esecutivo romeno in un comunicato. Secondo la nota, ricordando il costante e attivo sostegno del forum legislativo europeo e della presidente Metsola verso l'obiettivo di concretizzare l'adesione della Romania all'area Schengen entro la fine dell'anno, Il premier Nicolae Ciuca ha ringraziato il Parlamento europeo e la presidente Metsola per il sostegno all'adesione della Romania all'area Schengen entro la fine dell'anno. "La risoluzione recentemente adottata dal Parlamento europeo riconosce pienamente le legittime aspettative della Romania in merito all'adesione allo spazio Schengen, il che ci dà fiducia che le azioni coerenti intraprese dalla Romania in merito all'applicazione degli standard dell'acquis di Schengen forniscano una solida base per la rapida adozione di una decisione politica favorevole", ha affermato Ciuca. (segue) (Rob)