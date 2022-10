Romania: Metsola riceve premier Ciuca, focus su adesione ad area Schengen (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il premier romeno anche riconfermato l'interesse comune a rafforzare l'unità di azione e la coesione dell'Unione di fronte alle sfide attuali. In tale contesto, Ciuca ha espresso il suo particolare apprezzamento per l'azione coerente del Parlamento europeo e per la visione pragmatica della presidente Metsola a favore di una risposta rapida e decisa dell'Unione alla guerra russa in Ucraina. "Lo scambio di opinioni ha confermato la convergenza di vedute sulla necessità di consolidare il solido sostegno dell'Unione, delle istituzioni europee e degli Stati membri all'avanzata dell'Ucraina e della Moldova nella preparazione all'adesione", si legge nel comunicato. (Rob)