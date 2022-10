Roma: qualità servizi pubblica amministrazione, Istat attiva piattaforma unica di Customer experience (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I due servizi Inail coinvolti nella sperimentazione sono quelli dello Sportello digitale e della certificazione e verifica impianti e apparecchi (Civa). Lo Sportello digitale permette di ridurre i tempi di attesa, offrendo la possibilità di prenotare appuntamenti presso l'area amministrativa della sede Inail competente, in modalità "da remoto" o "in sede", per una migliore programmazione dei contatti che richiedono approfondimenti con funzionari specialisti. Il servizio Civa consente ai legali rappresentanti dell'azienda, o a loro delegati, di gestire la richiesta di certificazione e verifica di impianti e macchinari per sollevamento, ascensori e montacarichi da cantiere, apparecchi a pressione, impianti di riscaldamento e impianti di messa a terra e protezione per scariche atmosferiche, permettendo di controllarne lo stato di avanzamento e di verificarne il risultato. La rilevazione avviene al termine della fase di invio della prenotazione/richiesta da parte dell'utente, a partire dal 27 ottobre per Civa e dal prossimo 3 novembre per Sportello Digitale. (segue) (Com)