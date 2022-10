Roma: qualità servizi pubblica amministrazione, Istat attiva piattaforma unica di Customer experience (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Inps contribuisce alla sperimentazione con l'Hub delle prestazioni non pensionistiche e con il cruscotto Cig e Fondi. L'Istituto, che sta intraprendendo un profondo processo di evoluzione verso un approccio utente-centrico alla progettazione dei servizi, integrerà questa attività all'interno delle progettualità già in corso nel campo della Customer experience management al fine di misurare in modo sempre più preciso e azionabile il punto di vista del cittadino. L'Hub delle prestazioni non pensionistiche è uno strumento in grado di ridurre i tempi e i costi di realizzazione di una nuova prestazione nel suo intero ciclo di vita, garantendo un elevato livello qualitativo in termini di efficienza, di uniformità ed esperienza utente. Tramite l'Hub è possibile effettuare la presentazione e il monitoraggio dello stato della domanda, la verifica del diritto, la comunicazione con l'utenza e l'eventuale coinvolgimento delle sedi, la gestione dei pagamenti e di ciò che viene dopo (indebiti, reincassi, gestione dati fiscali, monitoraggio e statistiche ecc.). Le prestazioni attualmente disponibili o in fase di integrazione sono: indennità per lavoratori autonomi (Iscro), indennità per i lavoratori autonomi dello spettacolo (Alas), assegno congedo matrimoniale a pagamento diretto, contributi a famiglie con figli disabili (solo domanda), contributo a sedute di psicoterapia, bonus 200 euro (decreto aiuti). (segue) (Com)