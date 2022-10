Roma: qualità servizi pubblica amministrazione, Istat attiva piattaforma unica di Customer experience (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Cruscotto Cig e Fondi fornisce alle aziende e ai consulenti una 'finestra' nei sistemi informativi dell'Istituto da cui è possibile monitorare il percorso delle richieste di prestazioni di integrazioni salariali, a carico della Cassa Integrazione e dei Fondi di solidarietà bilaterali, e specificatamente lo stato di avanzamento delle dichiarazioni individuali che riportano eventi tutelati e l'esito dei controlli a cui sono sottoposti prima di produrre gli effetti attesi: l'erogazione della prestazione e l'implementazione della posizione assicurativa del lavoratore. Roma Capitale partecipa alla sperimentazione con 3 procedure disponibili sul Portale istituzionale: Gestione Bando Casa (Gebac 2012), Gestione contributo di affitto (Gecoa 2012) e, successivamente, Cambio di Residenza-Abitazione online. Questo ulteriore monitoraggio si aggiunge al lavoro di Citizen relationship managemenent in corso e all'impegno profuso dalla Capitale nel promuovere la fruizione online delle procedure per offrire servizi sempre più rispondenti alle esigenze dei cittadini, abbreviare i tempi di presentazione delle domande e ridurre la presenza agli sportelli contribuendo a contenere la diffusione del Covid. (segue) (Com)