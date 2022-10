Roma: qualità servizi pubblica amministrazione, Istat attiva piattaforma unica di Customer experience (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il servizio di Cambio di residenza-abitazione offre ai cittadini la possibilità di presentare la domanda di cambio residenza (se provenienti da altro comune o dall'estero) o di abitazione (in caso di variazione della dimora abituale all'interno dello stesso territorio di Roma Capitale) avvalendosi di una procedura guidata che ne agevola la compilazione. Il servizio di Gestione del Bando Casa consente di presentare la domanda di partecipazione al bando per l'assegnazione in locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica. Permette, inoltre, di monitorarne lo stato di lavorazione e verificarne l'eventuale accoglimento. Il servizio di Gestione Contributo Affitto è fruibile esclusivamente in modalità telematica. Sono a disposizione dei richiedenti sia uno sportello presso il Dipartimento Valorizzazione del Patrimonio e Politiche Abitative sia dei "facilitatori digitali" a supporto dei cittadini presso i Punti Roma Facile. Nella pagina di ciascuna procedura, terminato l'invio della domanda, è possibile compilare in modo anonimo il questionario di gradimento Istat attraverso il tasto "Valuta il servizio". (Com)