Pnrr: Scannapieco (Cdp), è strumento per affrontare crisi, riforme importanti per crescita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La crisi che affronta oggi il Paese “non va sprecata” e il Pnrr rappresenta “lo strumento per affrontarla”, non consistendo solo in “rate” di finanziamenti ma anche in “un programma di riforme” necessarie alla crescita. Lo ha detto l'amministratore delegato di Cdp, Dario Scannapieco, intervenendo oggi alla Manifattura tabacchi di Firenze, alla quarta tappa del Roadshow di Cdp dedicata alla presentazione degli strumenti e dei progetti del Gruppo a favore di imprese e Pubblica amministrazione per affrontare le sfide legate allo sviluppo sostenibile, all’implementazione del Pnrr, alla rigenerazione urbana, alla digitalizzazione e al miglioramento della coesione sociale. "C’è bisogno di cambiare qualcosa nelle procedure e nelle metodologie di spesa", ha spiegato l’Ad di Cdp, ribadendo come la crisi "deve insegnarci che le cose vanno cambiate". (Rin)