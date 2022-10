Speciale difesa: incontro Italia-Austria a Segredifesa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Concluso ieri a Palazzo Guidoni, sede di Segredifesa, l'incontro bilaterale "Aerospace and Defence Industries" tra Italia e Austria, che ha rappresentato un momento importante per il dialogo tra le due nazioni. L'attività ha fatto seguito alla bilaterale del maggio scorso, durante la quale era stata espressa la piena disponibilità di entrambi i Paesi ad ampliare la cooperazione nei settori aeronautico, radar, Uav e spazio. Il segretario generale della Difesa e direttore nazionale degli Armamenti, generale di Corpo d'Armata Luciano Portolano, e l'omonimo austriaco, maggior generale Harald Vodosek, hanno svolto il compito di facilitatori per un incontro Business-to-Business (B2B) tra le autorità e i numerosi rappresentanti delle aziende italiane e austriache di settore intervenuti. Presenti, tra gli altri, la console commerciale d'Austria Gudrun Hager; il Ceo dell'Austrian Defence Industry and Security Group presso l'Austrian Federal Economic Chamber Reinhard Marak; il segretario generale della Federazione delle Aziende Italiane Aerospazio, Difesa e Sicurezza (Aiad) Carlo Festucci e la direttrice della Sezione commerciale dell'Ambasciata d'Austria Ornella Di Benedetto. (Com)