Sardegna: presidente Consiglio regionale a cerimonia per Treno Memoria a stazione Cagliari

19 luglio 2021

- “Il Milite Ignoto è il simbolo dell’eroismo, del sacrificio estremo, dell’altruismo e della generosità”. Un simbolo che deve essere sempre celebrato e raccontato alle nuove generazioni che spesso non dedicano abbastanza tempo alla riflessione sulle vicende storiche del nostro Paese”. Lo ha detto il Presidente del Consiglio regionale Michele Pais che stamattina ha partecipato nella stazione di Cagliari alla cerimonia, organizzata dall’Esercito, per l'arrivo del "Treno della Memoria", rievocazione storica del viaggio che condusse la salma del Milite Ignoto - simbolo dei caduti di tutte le guerre - da Aquileia a Roma, nel 1921. Partito da Trieste, il convoglio ha percorso l'Italia ed è arrivato a Cagliari da dove raggiungerà Palermo e poi Roma il 4 novembre nel giorno dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate. “La grande partecipazione a questa iniziativa - ha detto il presidente del Consiglio regionale sardo – ci inorgoglisce. Deve essere sempre ricordato chi ha sacrificato la vita per servire la nostra Patria e per assicurare quei valori di pace e di libertà particolarmente importanti anche alla luce degli ultimi conflitti”. (Rsc)