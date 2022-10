Auto: Mercedes-Benz lascerà completamente la Russia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo automobilistico tedesco Mercedes-Benz lascerà completamente la Russia, vendendo le proprie attività nel Paese ad Avtodom, rivenditore di automobili russo. È quanto dichiarato dal direttore finanziario di Mercedes-Benz, Harald Wilhelm, come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeituing”. Il gruppo cederà ad Atovdom anche lo stabilimento presso Mosca, che aveva inaugurato soltanto tre anni fa. In quell'occasione, l'allora amministratore delegato di Mercedess-Benz, Dieter Zetsche, aveva affermato che il gruppo “crede nella Russia”. L'azienda aveva le attività in questo Paese poco dopo l'invasione russa dell'Ucraina. Seondo Wilhelm, questa situazione è “insostenibile nel lungo periodo” e la vendita non ha “alcun impatto sui guadagni” di Mercedes-Benz, che nel primo semestre ha registrato costi per 700 milioni di euro a causa della sospensione delle operazioni in Russia. Intanto, il valore della transazione con Avotmat non è stato rivelato, ma è noto che Mercedes-Benz si è assicurata un'opzione di riacquisto, in vigore dalla revoca delle sanzioni contro la Russia. Il marchio della stella ha ancora una partecipazione del 15 per cento in Kamaz, azienda russa per la produzione di carri armati e camion a uso militare. Tale quota avrebbe dovuto essere trasferita a Daimler Truck, già parte di Mercedes-Benz e oggi azienda indipendente. La transazione è stata sospesa con l'invasione russa dell'Ucraina e Daimler Truck ha interrotto la cooperazione operativa con Kamaz. (Geb)