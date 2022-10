Conti pubblici: Adm, 73 miliardi di entrate in casse Stato nel 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono oltre 73 i miliardi di euro entrati nelle casse dello Stato nel 2021 grazie all’attività di regolamentazione e vigilanza dell’Agenzia delle accise, dogane, monopoli di Stato (Adm). Una cifra in crescita del 16 per cento rispetto a quanto registrato l’anno precedente. La maggior parte del gettito - riferisce una nota - arriva dalle accise relative al settore energetico, che incidono per 30,6 miliardi di euro sul totale, e dalle operazioni di controllo doganale con 18,3 miliardi. Seguono poi le accise sui tabacchi (14,4 miliardi), l’attività regolatoria del comparto dei giochi (8,4 miliardi) e le accise sull’alcol (1,4 miliardi). Questi alcuni dei numeri principali che emergono dal Libro Blu 2021 – la relazione annuale di Adm e i risultati della sua attività gestionale e di vigilanza – curato dall’Agenzia delle accise, dogane, monopoli di Stato e presentato a Roma nella Sala Tempio di Vibia Sabina e Adriano in Piazza di Pietra alla presenza di numerosi esponenti del mondo istituzionale ed economico. Nello specifico, il settore Energie e Alcoli, che comprende prodotti energetici, gas naturale, energia elettrica e prodotti alcolici, rappresenta tra le aree di Adm, quella che ha contribuito maggiormente al gettito erariale. Il suo valore complessivo è pari a 31,94 miliardi di euro, con un aumento del 9,31 per cento rispetto all’anno precedente. Tale incremento è giustificato dalla ripresa dei consumi di prodotti energetici (in particolare quelli per autotrazione) e di prodotti alcolici a seguito del graduale allentamento delle misure restrittive da Covid-19. (segue) (Rin)