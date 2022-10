Conti pubblici: Adm, 73 miliardi di entrate in casse Stato nel 2021 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In ambito Tabacchi, il gettito derivante da accisa, Iva e imposta di consumo (sui prodotti liquidi da inalazione e accessori), pari complessivamente a 14,41 miliardi di euro, ha registrato un lieve incremento rispetto agli anni precedenti, con un maggiore contributo derivante dal consumo di sigarette a cui è attribuibile l’88,48 per cento delle Accise e l’80,89 per cento dell’Iva. Nel settore Giochi, i valori 2021 di Raccolta, Vincite, Spesa ed Erario sono tutti in crescita rispetto al 2020. In particolare, le entrate erariali sono risultate pari a 8,41 miliardi di euro con un incremento del 16,16 per cento rispetto al 2020, dovuto all’allentamento delle misure restrittive nella seconda metà dell’anno, alla riapertura degli esercizi fisici, ma soprattutto all’azione di contrasto dell’offerta di gioco illegale realizzata in stretto coordinamento con il Copregi (il Comitato per la prevenzione e la repressione del gioco illegale). L’Agenzia svolge anche un importante ruolo di sostegno all’economia reale del Paese. Oltre alle ingenti somme recuperate grazie alle attività contrasto alle frodi sui carburanti, Adm ha avviato numerose iniziative, come le procedure per la certificazione di qualità anche doganale a tutela del made in Italy, la realizzazione delle prime Zone Franche Doganali per il rilancio economico del Paese e del primo corridoio ferroviario Gioia Tauro - Bologna, per non contare gli oltre 500 provvedimenti regolatori di semplificazione e sostegno all’economia del Paese. (segue) (Rin)