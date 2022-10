Conti pubblici: Adm, 73 miliardi di entrate in casse Stato nel 2021 (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un impegno, quello di Adm, che non si è fermato alla sola sfera economica. Piuttosto, ha riguardato anche l’ambiente con il recupero e lo smaltimento di oltre 3.000 imbarcazioni utilizzate dalle persone migranti nei loro viaggi della speranza, e il Terzo settore, con uno sguardo attenzionato alle dinamiche sociali della Nazione. Infine, lo spirito di rinnovamento dell’Agenzia, fondata su principi di managerialità e intensa sinergia tra le Istituzioni, ha coinvolto anche il personale e le sedi della stessa Adm. Dopo la riqualificazione delle oltre 450 sedi in tutta Italia, l’attuale Direzione generale ha avviato con successo procedure per garantire concorsi annuali per dirigenti e funzionari dopo oltre 20 anni di stasi nell’Amministrazione. Dopo l’assunzione di oltre 1.000 nuovi dipendenti con un concorso che si è svolto in soli 6 mesi, sono attualmente in corso due procedure: una per la selezione di circa 1.500 funzionari e l’altra per 40 nuovi dirigenti. “I risultati raggiunti nel 2021 scattano una fotografia dell’importante lavoro svolto dagli uomini e dalle donne dell’Agenzia che con determinazione e impegno istituzionale hanno contribuito ad affrontare le importanti sfide degli ultimi mesi”, ha sottolineato il direttore generale Adm, Marcello Minenna, che ha aggiunto: “Anche nel contesto di deterioramento del clima geopolitico internazionale, sfociato poi nel conflitto tra Russia e Ucraina, Adm è stata in prima linea su diversi fronti, dando un sostanziale contributo. I numeri che abbiamo mostrato oggi ci danno la prova che insieme abbiamo lavorato nella giusta direzione e che la tenacia e la forza di volontà si sono dimostrati elementi determinanti per raggiungere questi traguardi”. (Rin)