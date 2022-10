Governo: al via in Aula Senato discussione generale su fiducia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' iniziata nell'Aula del Senato la discussione generale sulle comunicazioni del presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in vista del voto di fiducia al nuovo esecutivo. Sono iscritti a parlare 34 senatori. I tempi della discussione generale sono fissati in circa 3 ore e 30 minuti e la replica del premier è prevista per le 16.30. Ieri il governo Meloni ha ottenuto la fiducia alla Camera con 235 voti favorevoli, 154 sono stati voti contrari e 5 gli astenuti. I deputati presenti erano 394, 389 i votanti.(Rin)