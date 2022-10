Giappone: governo prepara riduzione costo energia in bolletta del 20 per cento (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'indice core dei prezzi al consumo in Giappone ha registrato un incremento del 3 per cento nel mese di settembre, il dato peggiore da tre anni a questa parte, e superiore all'obiettivo del 2 per cento tracciato dalla Banca centrale per il sesto mese consecutivo. Lo certificano i dati pubblicati la scorsa settimana dal governo giapponese, da cui emerge in particolare il fortissimo aumento dei prezzi dei beni alimentari: l'inflazione alimentare è accelerata ai massimi da 31 anni, con un incremento medio settimanale de 4,5 per cento e rincari per il 90 per cento dei prodotti di questa categoria. Gli ultimi dati relativi all'inflazione confermano il dilemma fronteggiato dalla Banca del Giappone, che sta tentando di sostenere l'anemica crescita economica del Paese con politiche ultra-espansive nonostante il forte aumento dei prezzi e la crescente svalutazione dello yen. (segue) (Git)