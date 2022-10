Covid: scoperta in Sardegna la variante Cerberus

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anche in Sardegna è arrivata la variante Cerberus del Covid-19, destinata a diventare quella predominante. Lo rende noto il laboratorio dell’Azienda ospedaliero universitaria di Cagliari dove sono stati sequenziati 4 casi, 2 dei quali nell’area vasta di Cagliari. Due dei malati colpiti dalla nuova variante del virus . Nei laboratori dell’Aou Cagliari è stata sequenziata la nuova variante è stata indentificata come Bq.1, ma è stato rilevato anche il sottotipo Bq.1.1. una variante ritenuta più veloce nel contagio, come ha precisato Fernando Coghe, il direttore del laboratorio che sottolinea l'importanza della vaccinazione. (Rsc)