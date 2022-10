Roma: Unarma su scontri a La Sapienza, libertà manifestazione non è ostruzionismo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La libertà di manifestazione "non dev’essere confusa con l’ostruzionismo e il disordine pubblico, per questo esprimiamo solidarietà alle Forze dell’ordine intervenute ieri nelle proteste a La Sapienza". Lo dichiara in una nota Antonio Nicolosi, segretario generale di Unarma, sindacato nazionale dell’Arma dei carabinieri. “I colleghi sono stati chiamati per sedare gli animi e, pur rispettando il libero diritto a manifestare, i manifestanti hanno mostrato chiari segni di accanimento che avrebbero impedito l’evento organizzato in ateneo, per questo le Forze dell’ordine hanno dovuto tutelarne lo svolgimento e garantire ai partecipanti in aula di assistere", sottolinea Nicolosi, che aggiunge: "Non è facile per le Forze dell’Ordine contenere le proteste di ragazzi con evidenti toni aggressivi: non può e non deve passare il messaggio che la libertà di espressione leda il diritto altrui di ascoltare”. (Rin)