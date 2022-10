Roma: Acea, nuova linea elettrica alta tensione nel quadrante Sud potenziata rete a 150 KV

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Gruppo Acea, attraverso Areti, società che gestisce le reti di distribuzione di energia elettrica a Roma, ha realizzato una nuova linea elettrica ad alta tensione a servizio delle aree di Selvotta, Castel Romano, Laurentina e Vitinia. L’infrastruttura, che sostituisce i vecchi impianti del quadrante sud ovest della Capitale, potenzia la rete della zona, che passa da un livello di tensione di 60 KV a 150 KV. Con la messa in esercizio di questo elettrodotto verranno definitivamente “spente” le tre vecchie linee e smantellati 133 sostegni ad alta tensione e 31 chilometri di relativi conduttori aerei, un intervento che restituisce circa 700mila mq di terreno e paesaggio ai cittadini. La nuova importante opera garantisce al contempo una maggiore efficienza operativa della rete e una riduzione stimata della produzione di Co2 di quasi 600mila kg l'anno. L’investimento complessivo per l’infrastruttura è stato di circa 4,4 milioni di euro. La sua realizzazione fa parte del protocollo d’intesa per il riassetto della rete in At e Aat nel territorio di Roma, sottoscritto da Areti e Roma Capitale, insieme ad altri enti competenti. La nuova linea aerea ad alta tensione recepisce le indicazioni riportate nello studio di impatto ambientale (Sia): infatti i 24 sostegni sono stati realizzati con particolare attenzione per consentire la migliore integrazione e mimetizzazione dell’infrastruttura all’interno dell’ambiente circostante, tutelando la biodiversità.(Com)