Municipio Roma IX: Angelucci (P), solidarietà per intimidazioni Legambiente

- Il consigliere del Partito democratico in Campidoglio Mariano Angelucci, in una nota esprime solidarietà alla presidente del Municipio IX Titti Di Salvo, all'assessore municipale all'Ambiente, Alessandro Lepidini, e al presidente della commissione Ambiente, Manuel Gagliardi, "per la foto pubblicata ieri sera sui social del Circolo Legambiente Agro romano, che li ritrae imbavagliati". "Un grave atto intimidatorio per protestare contro la realizzazione del termovalorizzatore a Santa Palomba. Sulla questione rifiuti abbiamo avviato da tempo un percorso partecipato e di dialogo con cittadini e istituzioni. Condanniamo fermamente questi gesti e rimandiamo ai luoghi preposti il confronto pacifico e la condivisione", conclude. (Com)