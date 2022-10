Vaticano: Parolin, accordo con Cina su nomina dei vescovi "arduo ma necessario"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La proroga dell'accordo tra la Santa Sede e la Cina sulla nomina dei vescovi fa parte di "un cammino arduo ma necessario". Lo ha dichiarato il segretario di Stato vaticano, il cardinale Pietro Parolin, a margine dell’evento "Oltre lo sviluppo, il futuro che vogliamo", in corso al museo Maxxi di Roma per i 50 anni dell’organizzazione non governativa Avsi. "Siamo coscienti delle difficoltà però crediamo che questa politica dei piccoli passi" possa portare "a una normalizzazione nella vita della Chiesa" in Cina, ha spiegato il cardinale. (Res)