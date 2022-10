Frosinone: Val Comino lavori per messa in sicurezza arterei stradali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo l'avvio ai lavori riguardanti interventi di risanamento del piano viabile e dal ripristino delle zone soggette a smottamento lungo la strada provinciale 241 Sferracavalli-Fontechiari-Casalvieri, in territorio di Fontechiari, avvenuto la scorsa settimana, sono partiti anche i lavori sulla S.P.82 Roselli-Purgatorio-Sferracavalli al km 1+100 tra i territori di Casalvieri e Vicalvi e gli interventi di risanamento del piano viabile lungo la strada comunale Casalvieri-Casalattico. Si tratta di fondi Pnrr per le aree interne. Lo si legge in una nota dell'amministrazione provinciale di Frosinone. Si tratta per entrambi di interventi resi possibili dal Fondo Complementare di 4.162.000 euro, ottenuto dalla Provincia di Frosinone nell'ambito dei finanziamenti legati al Pnrr. Per la Valcomino a dicembre 2021 fu redatto un piano con il supporto del Settore Viabilità che prevede diversi interventi di miglioramento del piano viabile ed è diviso in sei annualità. A distanza di pochi giorni l'uno dall'altro sono partiti i due interventi: mentre per il tratto S.P. 241 si tratta soprattutto di un intervento sulla rete stradale per migliorare la viabilità dal punto di vista degli standard di sicurezza ed innovazione sulla S.P. 82 si può parlare di recupero di un tratto franato al quale saranno aggiunti interventi di miglioria.(Com)