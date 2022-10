Turchia-Africa: ministro Esteri turco a Dakar, storiche relazioni con Paesi africani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri turco, Mevlut Cavusoglu, ha sottolineato la forte cooperazione alla pari tra la Turchia e i Paesi africani nell’ambito della sua partecipazione all’ottavo Forum internazionale sulla pace e la sicurezza organizzato nella capitale del Senegal, Dakar, con il titolo “Crisi e sovranità africana”. In un messaggio sul suo profilo Twitter, Cavusoglu ha sottolineato che durante l’evento sono state discusse le sfide che la comunità internazionale sta affrontando e le conseguenze della guerra in Ucraina per il continente africano. A margine del Forum, Cavusoglu ha anche incontrato l’omologa senegalese, Aissata Tall Sall, con la quale ha firmato un memorandum d’intesa tra il Forum della diplomazia di Antalya, che si tiene ogni anno in Turchia, e il Forum internazionale di Dakar. Parlando durante la cerimonia di firma degli accordi, il ministro degli Esteri turco ha espresso le sue congratulazioni per il successo dell’evento di Dakar, ricordando come l’evento abbia avuto luogo nel centro congressi realizzato da una compagnia turca. (segue) (Res)