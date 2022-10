Veneto: approvate nuove misure per un turismo montano più ecosostenibile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono in arrivo nuove misure per le montagne venete con l'obiettivo di incentivare un turismo più ecosostenibile. "Insistiamo nel favorire l'innovazione dell'offerta turistica in forma ecosostenibile e comunque di basso impatto, così da permetterle di intercettare la crescente domanda di turismo emozionale" ha dichiarato il presidente del Veneto Luca Zaia a margine del voto della delibera che permetterà di modificare l'articolo 27 ter "Strutture ricettive in ambienti naturali". Con questa modifica "è innanzitutto previsto, per favorire la diffusione territoriale di tutte le strutture ricettive in ambienti naturali, che esse, al pari di malghe, rifugi e bivacchi alpini, possano essere realizzate anche sopra il limite di 1600 metri posto dall'attuale normativa urbanistica regionale" ha raccontato l'assessore regionale al Turismo Federico Caner. "Oltre a tale modifica generale, va poi segnalata l'introduzione di un'ulteriore tipologia di struttura ricettiva in ambienti naturali: le "stanze panoramiche", che sono stanze di vetro e legno o altro materiale, anche innovativo, ecosostenibile o comunque di basso impatto, collocate stabilmente sul suolo, caratterizzate da un elevato rapporto tra superficie finestrata e quella del pavimento, con particolare attenzione all'ambiente e al paesaggio circostante" ha poi aggiunto. (Ven)