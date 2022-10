Turchia-Africa: ministro Esteri turco a Dakar, storiche relazioni con Paesi africani (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Siamo tutti consapevoli che il mondo si sta dirigendo verso un percorso particolarmente complesso. Pertanto, per un mondo più giusto, soprattutto per l’Africa, e per la pace e la stabilità, abbiamo bisogno di nuove visioni e politiche”, ha dichiarato Cavusoglu. Il Senegal è stata la prima tappa della missione in Africa del ministro degli Esteri turco, che proseguirà il suo viaggio visitando il Ghana e il Benin. Nel 2003, l’allora premier turco, Recep Tayyip Erdogan, oggi presidente della Turchia, ha avviato un piano per il rafforzamento delle relazioni tra Turchia e Africa che ha portato in circa due decenni a rafforzare i rapporti bilaterali e a portare le ambasciate turche nel continente dalle 12 rappresentanze del 2002 alle 43 del 2021. La Turchia è divenuta un membro osservatore dell’Unione Africana nel 2005 ed è stata dichiarata dall’organizzazione panafricana “partner strategico” nel 2008. (Res)