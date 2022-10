Singapore: governo sconsiglia viaggi in alcune aree della Russia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo di Singapore ha consigliato ai suoi cittadini di rinviare tutti i viaggi in Ucraina e in alcune aree della Russia, in considerazione dell’evoluzione della situazione della sicurezza. Lo riferisce un comunicato del ministero degli Esteri della città-Stato. In particolare sono sconsigliati i viaggi verso il territorio russo di Krasnodar e le regioni russe di Belgorod, Brjansk, Voronezh, Kursk e Rostov, dove sono stati recentemente imposti ulteriori controlli e restrizioni. I singaporiani sono esortati a rimanere vigili, monitorare l’informazione, prendere precauzioni, registrarsi presso il ministero e chiedere l’assistenza consolare in caso di necessità. (Fim)