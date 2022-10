Governo: Caputi (Marchi Storici), congratulazioni a Giorgia Meloni, bene ministero made in Italy

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Esprimiamo le nostre congratulazioni e auguriamo buon lavoro al presidente del Consiglio Giorgia Meloni e alla nuova squadra di governo, per il non facile compito di assicurare al Paese, alle imprese e alle famiglie italiane misure concrete di tutela in questo delicato momento economico internazionale". Lo afferma in una nota a riguardo il presidente dell’Associazione Marchi Storici d’Italia, Massimo Caputi. "Siamo certi - prosegue Caputi - che il nuovo esecutivo vorrà favorire, a garanzia del benessere di tutto il Paese, il dialogo e il confronto con tutto il mondo produttivo italiano, di cui le aziende titolari di Marchio Storico sono un’eccellenza. Per questo, salutiamo con favore la nascita del ministero delle Imprese e del made in Italy, una decisione lodevole che porta l’Italia, come altri Paesi europei, a porre la giusta attenzione nei confronti della tutela e dello sviluppo dei Marchi Storici, punta di diamante del made in Italy.” (Com)