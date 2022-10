© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Filiberto Zaratti del gruppo Misto-Verdi di Sinistra e Roberto Giachetti di Italia viva-Azione sono i due nuovi segretari di presidenza della Camera dei Deputati. L’elezione, questa mattina in Aula alla Camera, si è conclusa con 157 voti per Zaratti e 121 per Giachecchi. Le schede bianche sono state 80 e le nulle sette. (Rin)