Roma: sgombero banchi a Mercato fiori a Trionfale, da lunedì operatori a viale Togliatti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Stanno sgomberando i banchi sistemati davanti alla struttura del quartiere Trionfale da stamattina: sono gli operato del Mercato dei fiori dove si è verificato il crollo di una parte del solaio il 4 ottobre scorso. Da lunedì si trasloca all'ex centro carni di viale Palmiro Togliatti e per liberare l'area mercatale allestita davanti alla struttura chiusa i commercianti hanno a disposizione 48 ore, quindi fino a domani sera. "Avevamo chiesto di arrivare almeno a terminare il weekend di festa ma la Commissione stabili pericolanti ha notificato l'immediata necessità di liberare l'area in 48 ore", spiega un operatore interpellato da "Agenzia Nova". I commercianti temono ora per gli incassi in vista del ponte festivo dei giorni 1 e 2 novembre: "Sabato saremo fermi e lunedì si andrà a rilento, la gente e i clienti si devono abituare alla nuova sede", aggiunte il commerciante. Intanto nell'ex centro carni di viale Togliatti stanno arrivando i primi operatori per prendere visione della nuova sitemazione. La proposta dell'assessora alle Attività produttive, Monica Lucarelli, era stata quella di un trasloco in un padiglione della Nuova Fiera di Roma: sul punto sono in corso interlocuzioni.(Rer)