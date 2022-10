Ambiente: Mattei (Ugl), da ricerca tutela consumatore e conservazione risorse ittiche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il dato più rilevante della ricerca "riguarda principalmente un fatto: c'è un'accurata ricerca, da parte del consumatore, di avere una maggiore salubrità del suo consumo ittico". Lo ha detto Paolo Mattei, segretario nazionale Ugl Agroalimentare, in occasione della presentazione della ricerca "Gli italiani e il mondo della pesca tra sostenibilità, salubrità, informazione e disinformazione", promossa da Ugl Agroalimentare e realizzata dall'Istituto demoscopico Lab21.01, a Roma. "Per questo il consumatore ricerca - ha spiegato Mattei - attraverso la certificazione del prodotto, la propria sicurezza alimentare. Ma questo non è sufficiente, perché quando si chiede al consumatore che cosa intende per certificazione, ha una visione molto blanda, non riesce a capire bene che cosa ha preso, e questo è un grosso problema. Altro problema - ha sottolineato il segretario nazionale Ugl Agroalimentare - che rileviamo è che in Italia, negli ultimi 50 anni, si è passati dal consumo di circa 20 chilogrammi pro capite al doppio. Quindi, avendo questo maggiore consumo, c'è necessità non solo di maggiori catture, ma anche di dare una maggiore sicurezza alimentare al cittadino. Questo nell'ottica anche di conservare la risorsa ittica che, sicuramente, non è una risorsa inesauribile". (Rin)