Migranti: Avs, oggi in piazza a Roma contro memorandum Italia-Libia

- "Questo pomeriggio, mercoledì 26 ottobre, saremo convintamente in piazza Esquilino a Roma per ribadire la nostra contrarietà al rinnovo del memorandum Italia-Libia. Ci uniremo alle oltre 40 organizzazioni, associazioni e ong del nostro Paese che vogliono mettere la parola fine a una delle pagine più buie della nostra storia, che quotidianamente si arricchisce di nuove drammatiche pagine". Così in una nota i deputati di Alleanza verdi sinistra Angelo Bonelli, Luana Zanella e Filiberto Zaratti, che proseguono: "Insieme ai Verdi europei, ci siamo fatti promotori di una petizione affinché l'Europa smetta di finanziare i respingimenti alle frontiere, perché chiunque fugga da guerre o persecuzioni ha il diritto di chiedere asilo nell'Unione europea. All'alba di un nuovo governo che ha messo già in chiaro i suoi piani di respingimento – concludono Bonelli, Zanella e Zaratti – faremo sentire la nostra voce ancora più forte e decisa". (Com)