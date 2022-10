Pesca: Capone (Ugl), settore ha bisogno di aiuti e protezione del prodotto nazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

18 ottobre 2021

- Gli aiuti, la protezione del prodotto nazionale e la valorizzazione delle eccellenze sono "le priorità che questo governo dovrà avere nei confronti del settore della pesca". Lo ha affermato il segretario nazionale dell’Ugl, Paolo Capone, a margine della presentazione, a Roma, della ricerca "Gli italiani e il mondo della pesca tra sostenibilità, salubrità, informazione e disinformazione". Una ricerca che secondo Capone rappresenta “uno spaccato di uno dei settori trainanti della nostra economia, non solo ittica ma dell’intero catena alimentare”. Dalla stessa ricerca emerge poi come i problemi del settore siano anche economici perché "si sta riducendo il numero delle flotte di pescherecci e questo - secondo Capone - perché pescare è un grandissimo sacrificio e ormai ci sono spese non più sostenibili". Dunque, ha ribadito Capone, "il settore ha bisogno di aiuti". (Rin)