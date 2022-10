Lazio: assessore Tutela territorio, da Regione 2 milioni euro per manutenzione e pulizia Tevere (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il nostro è un impegno che stiamo portando avanti in questi anni con grande determinazione e con questo ulteriore stanziamento facciamo un altro importante passo in avanti. Il Tevere rappresenta uno dei simboli della città di Roma, le sue sponde sono frequentate da turisti e cittadini nel corso di tutto l'anno. Questi lavori ci consentiranno di metterlo in sicurezza, laddove è maggiormente a rischio, e di dargli anche una luce nuova, perché diventi non solo un biglietto da visita degno della Capitale di un Paese, ma anche luogo di socialità, incontro, sport, divertimento e cultura", aggiunge l'assessore a Lavori Pubblici e Tutela del Territorio, Mobilità, Mauro Alessandri. Per il tratto del Tevere compreso tra Castel Giubileo e Ponte Marconi, gli interventi della Regione Lazio riguarderanno: Sfalcio e decespugliamento delle erbe e arbusti presenti sugli argini, sulle sponde e sul letto del fiume, la rimozione e lo smaltimento di rifiuti solidi e altro materiale proveniente da scarichi abusivi, lavaggio delle banchine e abbattimento di strutture eventualmente presenti nell'area di intervento. (Com)