Ucraina: ministro Difesa Reznikov a "Nhk", "piano realistico per liberare territori occupati"

22 luglio 2021

- Il ministro della Difesa dell'Ucraina, Oleksii Reznikov, ha dichiarato che Kiev si sta attenendo ad un piano militare "realistico" per conseguire "la liberazione di tutti i territori temporaneamente occupati" dalla Russia. In una intervista concessa in esclusiva all'emittente televisiva giapponese "Nhk", il ministro ha ammesso che nelle ultime settimane l'offensiva delle forze ucraine ha subito un rallentamento, ma ha aggiunto che la controffensiva riprenderà vigore all'inizio della stagione invernale. "La prima fase (della campagna militare ucraina) è servita ad arrestare il movimento dei russi, e la seconda a stabilizzare la linea del fronte. Ora ci troviamo nella terza fase, la controffensiva. E' in pieno corso, e stiamo ricatturando costantemente territori", ha affermato Reznikov, che si è anche detto fiducioso in merito alla capacità dell'Ucraina di riconquistare la provincia meridionale di Kherson, dove le forze russe oppongono una strenua resistenza. Il ministro ha puntato l'indice contro le recenti ondate di attacchi missilistici sferrati dalla Russia, sostenendo che questi ultimi abbiano colpito "esclusivamente infrastrutture private, e non militari". Quanto alle priorità militari dell'Ucraina, il ministro ha menzionato "lo sviluppo di un sistema di difesa aerea per proteggere i nostri cittadini". Infine, Reznikov ha commentato l'ipotesi di un ricorso della Russia ad armi nucleari tattiche: "Se utilizzate sul campo di battaglia, metterebbero a rischio anche i soldati russi. (...) Sanno quali sarebbero le conseguenze", ha ammonito il ministro. (Git)