Sanità: Asl Viterbo, a Belcolle primo intervento asportazione di una neoplasia fegato da sveglio

- Rimosso un tumore epatico mentre il paziente racconta la propria vita ai chirurghi. È una delle prime volte in Italia ed è successo nei giorni scorsi all'ospedale Belcolle di Viterbo presso la unità operativa complessa di Chirurgia generale e oncologica, diretta da Roberto Santoro. Un paziente anziano con severe patologie di carattere internistico, che rappresentavano importanti fattori di rischio per l'anestesia generale tradizionale, è stato infatti sottoposto a un delicato intervento chirurgico di asportazione di una neoplasia del fegato da sveglio. L'intervento è stato eseguito in anestesia spinale mantenendo lo stato di coscienza del paziente intatto, consentendogli così di interloquire con gli anestesisti e i chirurghi e potendo raccontare le sue avventure in giro per l'Europa quando lavorava come autista. (segue) (Com)