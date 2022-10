Sanità: Asl Viterbo, a Belcolle primo intervento asportazione di una neoplasia fegato da sveglio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "È una tecnica che ormai utilizziamo di routine nei pazienti fragili o anziani – commenta Roberto Santoro - che devono affrontare un intervento chirurgico per tumore addominale o anche, per alcuni tipi di urgenza, con eccellenti risultati. Consente di mantenere in equilibrio le funzioni cardio respiratorie e neurologiche, limitando gli effetti negativi della anestesia generale in questo tipo di pazienti. Le brillanti conoscenze e capacità della intera equipe della unità operativa di Anestesia e rianimazione di Belcolle hanno consentito, in questi difficili anni di pandemia, l'utilizzo di questa tecnica di anestesia locoregionale per il trattamento dei tumori del colon retto e dello stomaco ma, in questo caso, ci siamo spinti ad applicarla, per la prima volta, anche per l'asportazione di un tumore del fegato. Il paziente ha brillantemente superato l'intervento ed ha già raggiunto il proprio domicilio per la convalescenza". "Queste procedure – aggiunge il direttore generale della Asl di Viterbo, Daniela Donetti - dimostrano la elevata qualità professionale di tutte le unità operative coinvolte e un incredibile affiatamento tra specialisti, chirurghi, anestesisti e infermieri di sala operatoria. Un valore aggiunto, questo, che rappresenta un fiore all'occhiello della sanità viterbese". (Com)