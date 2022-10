Veneto: Sonepar Italia eroga bonus 500 euro a dipendenti per ridurre effetti caro vita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sonepar Italia, azienda attiva nel mercato della distribuzione elettrica, presente sul territorio con diversi punti vendita e 2.220 dipendenti, ha comunicato di voler erogare ai propri lavoratori nella busta paga di novembre un bonus di 500 euro una tantum, per cercare di ridurre gli effetti del caro vita. "Viviamo un periodo complesso in cui bisogna far fronte a rincari generalizzati che hanno eroso il potere d'acquisto", ha dichiarato il presidente e amministratore delegato di Sonepar Italia Sergio Novello. "La decisione è stata presa in un momento storico in cui Sonepar Italia sta raggiungendo risultati di fatturato importanti e prevede una chiusura d'anno in forte crescita. Abbiamo voluto esprimere – ha poi aggiunto - così la nostra gratitudine a coloro che stanno rendendo possibili questi risultati e che stanno contribuendo al successo dell'azienda". (Rev)